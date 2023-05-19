Пригожин рассказал о «ряде мероприятий» ЧВК «Вагнер» по Залужному и Танцюре

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о «мероприятиях», которые были проведены, когда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра были в досягаемости оружия «музыкантов».
В последнее время в Сети распространяются слухи, что главнокомандующий ВСУ Залужный не появляется на публике, потому что был убит либо в Бахмуте (Артемовске), либо в Павлограде. Последнее достоверное появление Залужного было 13 апреля. Telegram-канал «Срочно, Сейчас» попросил Пригожина прокомментировать эти слухи. Бизнесмен отметил, что у него нет исчерпывающей информации о том, что происходит с главнокомандующим ВСУ.
«Могу сказать одно, что 10, 11, 12 мая, когда он был в зоне досягаемости наших орудий, мы провели ряд мероприятий. Насколько они успешные, на сегодняшний день непонятно. Также были проведены 2 мая мероприятия по Танцюре. Даже не знаем, успешные они или нет, время покажет. Другой информации у меня нет», — приводит пресс-служба заявление Пригожина.
Ранее предприниматель предполагал, что артиллерия ЧВК «Вагнер» уничтожила под Бахмутом броневик, в котором передвигался Танцюра, однако позже эта информация была опровергнута. Пригожин заверил, что «музыканты» будут работать дальше.