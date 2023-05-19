Пригожин рассказал о «ряде мероприятий» ЧВК «Вагнер» по Залужному и Танцюре

В последнее время в Сети распространяются слухи, что главнокомандующий ВСУ Залужный не появляется на публике, потому что был убит либо в Бахмуте (Артемовске), либо в Павлограде. Последнее достоверное появление Залужного было 13 апреля. Telegram-канал «Срочно, Сейчас» попросил Пригожина прокомментировать эти слухи. Бизнесмен отметил, что у него нет исчерпывающей информации о том, что происходит с главнокомандующим ВСУ.