Развязка приближается: военкор Симонов раскрыл подробности ожесточенных боев за западные районы Бахмута

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посоветовал СМИ и экспертам не торопиться с прогнозами по поводу скорого освобождения Бахмута. По его словам, в ближайшие двое суток бои за город не закончатся, поскольку противник создал мощнейший укрепрайон на западе бывшего Артемовска. Однако, глава «музыкантов» подчеркнул, что как только населенный пункт будет освобожден, представители «Оркестра» сразу же оповестят общественность.