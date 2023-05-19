Развязка приближается: военкор Симонов раскрыл подробности ожесточенных боев за западные районы Бахмута

Военный корреспондент Александр Симонов рассказал в своем Telegram-канале «Позывной Брюс» о продвижении бойцов ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (бывший Артемовск). Сейчас в городе идут ожесточенные бои, приближается развязка сражения за город.
«Подразделения ЧВК "Вагнер" вчера взяли под полный контроль укрепрайон "Домино". Сейчас ведется зачистка частного сектора. Там, откуда сейчас идет дым, это укрепленный район "Самолет", последний опорный пункт ВСУ в Бахмуте, финальная точка штурма города. Там сейчас идут тяжелейшие бои, девятиэтажки находятся под контролем противника», — подчеркнул военкор.
Подразделения «музыкантов» штурмуют последние рубежи противника, используя весь свой арсенал, включая крупнокалиберную артиллерию, минометы и бронетехнику с закрытых позиций. Стрелковые бои идут без перерыва.
Вооруженные силы Украины оказывают активное сопротивление, а также обстреливают тыловые позиции «Оркестра», чем замедляют продвижение «вагнеровцев». Военный корреспондент отметил, что в рядах противника сражаются польские и турецкие наемники, однако, по его словам, это не изменит финала сражений за город.
«Можно с уверенностью сказать, что подразделения ЧВК "Вагнер" вышли на финишную прямую битвы за Бахмут. И все то, что сейчас здесь предпринимает противник, — предсмертная агония. Да, сопротивляется он ожесточенно, бои продолжаются тяжелейшие, но исход этого сражения уже предрешен», — отметил Симонов.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посоветовал СМИ и экспертам не торопиться с прогнозами по поводу скорого освобождения Бахмута. По его словам, в ближайшие двое суток бои за город не закончатся, поскольку противник создал мощнейший укрепрайон на западе бывшего Артемовска. Однако, глава «музыкантов» подчеркнул, что как только населенный пункт будет освобожден, представители «Оркестра» сразу же оповестят общественность.