Военнослужащие ВВС Украины приступят к обучению полетам на западных истребителях, включая американские F-16, уже в ближайшее время. Об этом пишут журналисты газеты Politico.
По словам авторов публикации, украинские пилоты будут проходить обучение на территории Европы в течение нескольких месяцев. Официальные лица рассчитывают приступить к тренировке уже в ближайшие недели, говорится в статье.
Ранее командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов заявил, что киевский режим потерял всех своих лучших пилотов в ожидании западных истребителей. По его словам, обучение полетам на F-16 может занять не месяцы, а годы.