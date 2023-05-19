В Великобритании впервые после кризиса 2008 года стало меньше миллиардеров

Обновленный рейтинг богатейших людей Великобритании, составляемый газетой Sunday Times (The Sunday Times Rich List) показал, что количество миллиардеров в стране впервые со времен финансового кризиса 2007–2008 годов сократилось.
Сейчас в списке находится 171 человек с миллиардным состоянием, и это на шесть позиций меньше, чем годом ранее. Совокупный капитал британских богачей такого ранга увеличился на 30,7 млрд фунтов (38,7 млрд долларов) — до 683,9 млрд фунтов (851 млрд долларов).
В номинальном выражении сумма выросла на 4,5%, однако двузначная инфляция привела к сокращению состояния миллиардеров в реальном выражении. Общий капитал британских миллиардеров из расширенного списка, включающего 350 состоятельных человек и семей, составляет 796,5 млрд фунтов стерлингов (991,5 млрд долларов).