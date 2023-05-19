В Великобритании впервые после кризиса 2008 года стало меньше миллиардеров

Сейчас в списке находится 171 человек с миллиардным состоянием, и это на шесть позиций меньше, чем годом ранее. Совокупный капитал британских богачей такого ранга увеличился на 30,7 млрд фунтов (38,7 млрд долларов) — до 683,9 млрд фунтов (851 млрд долларов).