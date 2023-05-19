Автор The Washington Post Паркер выявила неоднозначный тренд в политике США

Политическая отрасль США оказалась наводнена пожилыми людьми. На это обратила внимание обозреватель The Washington Post Кэтлин Паркер.
Колумнист выразила недовольство современным американским трендом — возрастными политиками. Речь идет о 89-летней конгрессвумен Дайане Файнштейн, 83-летнем члене палаты представителей Нэнси Пелоси и 80-летнем президенте Джо Байдене.
«Мы достигли момента, когда старики отказываются уходить в отставку, когда чиновники, балансирующие на грани бессознательного, настаивают на том, чтобы руководить страной», — пожаловалась Паркер.
Ранее глава США признался, что якобы не помнит свой возраст. Как выяснилось, данная цифра у него «не фиксируется». С таким неоднозначным заявлением Байден выступил в Южной Корее.