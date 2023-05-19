Эксперт Литовкин: российские военные применили «воздушную ловушку» для поражения ЗРК Patriot

По его словам, прежде чем запустить гиперзвуковую ракету «Кинжал», ВС РФ применили ракеты-пустышки. По этим отвлекающим целям и выпустил все свои боеприпасы ЗРК Patriot. После этого американский комплекс и был поражен российской ракетой.