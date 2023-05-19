Эксперт Литовкин: российские военные применили «воздушную ловушку» для поражения ЗРК Patriot

Российские военные использовали «воздушную ловушку» для того, чтобы уничтожить американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Об этом в интервью РИАМО заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
По его словам, прежде чем запустить гиперзвуковую ракету «Кинжал», ВС РФ применили ракеты-пустышки. По этим отвлекающим целям и выпустил все свои боеприпасы ЗРК Patriot. После этого американский комплекс и был поражен российской ракетой.
«Американцы или украинцы, которые стояли у руководства Patriot, в панике выпустили все ракеты по этим пустышкам, а потом наши спокойно запустили "Кинжалы" и поразили цель», — сказал Литовкин.
Российское командование, отдавая приказ о запуске «Кинжала», не опасалось перехвата, так как ЗРК Patriot не способен поражать гиперзвуковые ракеты, отметил эксперт.