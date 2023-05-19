Колесниченко объяснил, почему США внезапно засуетились со вступлением Украины в НАТО

Однако на самом деле, по мнению экспертов, Соединенные Штаты, втягивая Украину в военный Альянс, пытаются реализовать собственный стратегический план. Сами США уже не скрывают своего прямого участия в украинском конфликте с Россией, и теперь они хотят, чтобы к нему подключились и европейские страны.