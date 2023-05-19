Колесниченко объяснил, почему США внезапно засуетились со вступлением Украины в НАТО

Американцы намерены придерживаться своего стратегического плана в противостоянии с Россией, не считаясь с тем, что с этим планом не согласны отдельные европейские лидеры. И именно поэтому сейчас в США заговорили о возможном достаточно скором принятии Украины в состав западного военного блока НАТО.
Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, который прокомментировал заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что необходимо как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс.
По словам Киссинджера, Россия больше не является конвенциональной угрозой, и вступление Украины в НАТО якобы будет способствовать обеспечению безопасности Европы.
Однако на самом деле, по мнению экспертов, Соединенные Штаты, втягивая Украину в военный Альянс, пытаются реализовать собственный стратегический план. Сами США уже не скрывают своего прямого участия в украинском конфликте с Россией, и теперь они хотят, чтобы к нему подключились и европейские страны.
«США хотят максимального продления вооруженного конфликта на территории Украины, потому что они на этом зарабатывают деньги. Ввязывая блок НАТО в этот конфликт, США рассчитывают на то, что он будет в Европе, а до США не дойдет, и они выживут в том глобальном кризисе, который сами и породили», – объяснил Колесниченко.
А добиться того, чтобы американцы прекратили генерировать подобные опасные идеи, по мнению эксперта, Россия сможет только успешным проведением специальной военной операции на Украине.
Таким же образом рассуждает и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
По его словам, Вашингтон не намерен отказываться от своего стратегического плана, несмотря на то, что его не поддерживают отдельные европейские лидеры.
Но, отметил Солонников, Украина все же не сможет прямо сейчас стать полноправным членом НАТО. Этому мешает неопределенный статус украинских государственных границ, а также то, что страна является участником вооруженного конфликта.
Однако в будущем не исключено, что НАТО все же примет Украину в свои ряды, так как именно в этом и заключается стратегический план США.