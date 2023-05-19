Первый вице-премьер Белоусов: РФ защищает свои интересы в объявленной экономической войне

И все же властям следует находиться в уже существующем правовом поле или формировать его в соответствии с изменяющейся стратегической обстановкой. Правительство при выстраивании антисанкционных мер также должно обеспечить соблюдение правил ведения бизнеса, подчеркнул Белоусов.