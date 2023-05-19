Первый вице-премьер Белоусов: РФ защищает свои интересы в объявленной экономической войне

России объявлена экономическая война, однако ей стоит оставаться в рамках правового поля при антисанкционной работе, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.
В кулуарах XIV Международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum 2023» он пояснил, что сейчас РФ стоит на страже своих экономических интересов и должна защищать себя всеми возможными способами.
И все же властям следует находиться в уже существующем правовом поле или формировать его в соответствии с изменяющейся стратегической обстановкой. Правительство при выстраивании антисанкционных мер также должно обеспечить соблюдение правил ведения бизнеса, подчеркнул Белоусов.