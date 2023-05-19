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Минфин США расширил санкционный список против России

Политика
Минфин США расширил санкционный список против России

Министерство финансов США ввело новые санкции против России. Ведомство опубликовало соответствующие данные на своем сайте.

Согласно полученной информации, ограничительные меры коснулись 46 физических лиц. Кроме того, в санкционный список попали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, помощник президента Игорь Левитин, омбудсмен Татьяна Москалькова и политик Сергей Кравцов. Также США ввели ограничительные меры против Службы внешней разведки.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о возможных санкциях Евросоюза против российской алмазной отрасли. По его словам, минералы купят в других местах.

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