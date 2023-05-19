Минфин США расширил санкционный список против России

Согласно полученной информации, ограничительные меры коснулись 46 физических лиц. Кроме того, в санкционный список попали вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, помощник президента Игорь Левитин, омбудсмен Татьяна Москалькова и политик Сергей Кравцов. Также США ввели ограничительные меры против Службы внешней разведки.