Писатель Строкань назвал роль России на фоне саммита «Китай — Центральная Азия»

В тот же период — с 19 по 21 мая — в Японии проходит саммит «Большой семерки». Первый день участники встречи начали с посещения мемориального Музея мира, возведенного в честь пострадавших от атомных бомбардировок жителей Хиросимы и Нагасаки. Накануне «Политика Сегодня» рассказывала, какие темы могут затронуть участники. Подробнее — в нашей статье.