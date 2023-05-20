Писатель Строкань назвал роль России на фоне саммита «Китай — Центральная Азия»

Заявления западных и украинских пропагандистов, которые говорят о намерениях председателя КНР Си Цзиньпина «забрать» регион Центральной Азии у президента России Владимира Путина, являются лишь попытками «столкнуть лбами» Москву и Пекин, полагает журналист, писатель Сергей Строкань.
Такими словами «Специально для RT» эксперт прокомментировал первый в истории саммит «Китай — Центральная Азия», который запланирован с 19 по 21 мая. Встреча проходит в китайском Сиане, на мероприятие приглашены лидеры Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.
«Для того, чтобы окончательно утвердить себя новым локомотивом роста, региону нужен такой партнер, как Китай, с его инвестициями, ресурсами и возможностями. В свою очередь, Китаю крайне необходимы связи с Центральной Азией, без которых невозможна реализация главного регионального интеграционного проекта Пекина "Один пояс — один путь", проходящего по маршруту Великого шелкового пути», — рассуждает журналист.
Одновременно с этим, как заметил Строкань, активные медийные лица с Украины утверждают, что Пекин под видом интеграционных проектов «прибирает регион к рукам» и выдавливает оттуда Москву.
Попытка настроить две державы друг против друга, по мнению писателя, объяснима тем, что в Центральной Азии «сталкиваются или пересекаются» интересы ключевых игроков политической арены: России, Китая, США, Великобритании, стран Евросоюза и Японии. Впрочем, устремления Запада не увенчаются успехом, намекнул журналист.
«Два ключевых интеграционных проекта Москвы и Пекина — российский проект евразийской интеграции, реализуемый в рамках ЕАЭС, и китайский проект "Один пояс — один путь" — не конкурируют, а дополняют друг друга. Это и есть новая большая Азия России и Китая — одна на двоих, где третий лишний», — заключил Строкань.
В тот же период — с 19 по 21 мая — в Японии проходит саммит «Большой семерки». Первый день участники встречи начали с посещения мемориального Музея мира, возведенного в честь пострадавших от атомных бомбардировок жителей Хиросимы и Нагасаки. Накануне «Политика Сегодня» рассказывала, какие темы могут затронуть участники. Подробнее — в нашей статье.