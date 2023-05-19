Станислав Поздняков сравнил ситуацию с недопуском россиян на турниры с кукольным театром

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал ситуацию с недопуском спортсменов из РФ на международные турниры.
Станислав Поздняков обвинил МОК в ангажированности на сессии «Спорт — фактор устойчивого партнерства России и Исламского мира», состоявшейся 19 апреля.
«Санкции, критерии и все остальное — это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные, политические деятели», — подчеркнул президент ОКР.
В конце марта МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к своим турнирам россиян, но лишь в нейтральном статусе и без участия в командных соревнованиях. При этом атлетам, поддержавшим СВО на Украине, запретят выступать на соревнованиях.