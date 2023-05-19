Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам пить пиво с женскими гормонами

Собирающиеся в Праге политэмигранты могут продолжать пить пиво и есть шпикачки, поскольку это играет на руку Москве, заявил российский президент Владимир Путин.
Во время работы Совета по межнациональным отношениям член Совфеда Константин Косачев доложил главе государства о «Форуме свободных народов» (нежелательная в РФ организация), в ходе которого политэмигранты призвали российские региональные элиты принять меры по «деколонизации» страны.
Путин в свою очередь напомнил, что Прага является хорошим городом, в котором есть шпикачки и пиво, содержащее большой набор женских гормонов.
«Вот пускай собирающиеся там мужчины и злоупотребляют этим легким алкогольным напитком, нас это вполне устраивает. Деньги закончатся, можно им даже еще и подбросить», — пошутил президент.
Ранее сообщалось, что Путин присудил западным противникам России второе место на «конкурсе недоумков».