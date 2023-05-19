Путин посоветовал собирающимся в Праге политэмигрантам пить пиво с женскими гормонами

Во время работы Совета по межнациональным отношениям член Совфеда Константин Косачев доложил главе государства о «Форуме свободных народов» (нежелательная в РФ организация), в ходе которого политэмигранты призвали российские региональные элиты принять меры по «деколонизации» страны.