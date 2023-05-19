Канцлер Австрии запретил направлять военных для оказания помощи в разминировании на Украине

По его словам, отправка австрийских военных на Украину может представлять угрозу для их жизни, поэтому Вена не может пойти на этот шаг. Однако Австрия рассматривает возможность финансирования одной из инициатив международных организаций по разминированию на Украине, отметил канцлер.