Канцлер Австрии запретил направлять военных для оказания помощи в разминировании на Украине

Военнослужащие ВС Австрии не будут принимать участия в разминировании на Украине, пока в этой стране ведутся боевые действия. Об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер.
По его словам, отправка австрийских военных на Украину может представлять угрозу для их жизни, поэтому Вена не может пойти на этот шаг. Однако Австрия рассматривает возможность финансирования одной из инициатив международных организаций по разминированию на Украине, отметил канцлер.
«Австрийские солдаты не будут принимать участие в операциях по разминированию украинской территории, пока в этой зоне идут боевые действия», — сказал Нехаммер.
Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен подверг критике решение правительства страны запретить отправку на Украину австрийских саперов.