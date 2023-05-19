ЛДПР оказалась в «дурацком положении» из-за драки ее активистов в Красноярске

В Красноярске, где этой осенью пройдут выборы в городской совет, противостояние между активистами конкурирующих штабов вышло на новый уровень. На днях лидер фракции ЛДПР в краевом законодательном собрании и координатор регионального отделения Александр Глисков сообщил о якобы нападении со стрельбой на активистов партии в одном из районов.
Не стесняясь в выражениях, народный избранник заявил, что это были не просто «какие-то уличные хулиганы», а представители «алюминиевой корпорации», которые уже пообещали своим «боссам» избавиться от всех депутатов ЛДПР. Причем угрозы красноярским либерал-демократам поступали и ранее, но на этот раз обидчики перешли к более решительным действиям.
«Вчера [16 мая — прим. ред.] эти типы снова вернулись и за отказ от выполнения требований начали стрелять в сторону волонтеров ЛДПР. <…> Не имея политических аргументов, оппоненты предпочитают действовать методами из 90-х. Все это, естественно, бесполезно, запугать наших активистов не выйдет. А все участники таких “акций” отправятся за решетку», — написал Глисков в Telegram, не уточнив при этом название корпорации.
В качестве доказательства координатор регионального отделения ЛДПР приложил к публикации фото заявления в полицию, подчеркнув, что «соколы» Жириновского намерены добиться суда и установить, кто заказал нападение на активистов штаба.
«Вывернул историю наизнанку»
И все бы ничего, если бы не одно «но»: позднее красноярский новостной портал KrasnoyarskMedia опубликовал видео инцидента, из которого следует, что зачинщиками драки выступили сами волонтеры ЛДПР.
На кадрах видно, как трое агитаторов партии расклеивают на автобусной остановке плакаты с символикой, после чего к ним подходит активист другой политсилы и делает замечание о незаконности таких действий. Словесный конфликт быстро перерастает в драку. Либерал-демократы наносят мужчине несколько ударов и останавливаются только тогда, когда он выстреливает в воздух из травматического пистолета.
Пострадавшим оказался волонтер конкурирующего штаба председателя общественного совета микрорайона Солнечный Людмилы Ильиных. Там уточнили, что мужчина находится в удовлетворительном состоянии — он уже зафиксировал побои и хочет подать иск в суд.
«Избившие мужчину люди — активисты ЛДПР, это мы знаем с их слов, по их собственному заявлению. <...> Если вы попытаетесь их остановить или хотя бы сделаете замечание, вас могут оскорбить или даже избить. Будьте осторожны и оценивайте свои силы противостоять агрессии», — призвали в штабе Ильиных.
Как считают эксперты, очевидная попытка Глискова «вывернуть историю наизнанку» бросила тень на федеральное руководство ЛДПР, которое уже поспешило вступиться за якобы «избитых» активистов партии. Посты в поддержку «пострадавших» написали руководитель фракции в Госдуме Леонид Слуцкий и депутат Ярослав Нилов, назвавший стрельбу по агитаторам либерал-демократов «возвращением в девяностые».
«Из каждого утюга нам говорят о необходимости консолидации и сплочения, и после этого одну из парламентских партий, старейшую в России, пытаются заставить замолчать такими бандитскими методами из 1990-х. Это не просто преступление, а попытка вбить клин в швы внутриполитической жизни России, расколоть нас, заставить грызться, а это лишь приведет к тяжелым последствиям», — посетовал народный избранник.
Нилов добавил, что в ЛДПР понимают, «кто может стоять» за произошедшим инцидентом, однако официальные выводы пока озвучивать не собираются. Слуцкий в свою очередь указал, что партийцы передали дело в правоохранительные органы и намерены добиваться «изобличения заказчиков».
Дурацкое положение
Впрочем, авторы Telegram-канала «Трезвый политолог» констатировали, что глава ЛДПР оказался в «дурацком положении», написав пост о нападении на «соколов» Жириновского, поскольку видео дает «однозначную картинку». По их мнению, такими темпами партия рискует откатиться в 1990 год, когда список либерал-демократов сняли с выборов в Госдуму за обилие в нем представителей криминалитета.
«Кто подставил Слуцкого? Региональное отделение? Незадачливые советники? Представители спонсоров? Обещают оперативно разобраться», — говорится в публикации.
С тем, что Глисков и его команда в попытке перевернуть все с ног на голову и «словить хайп» перед выборами фактически подставили и партию, и ее руководителей, согласились и в Telegram-канале «Пять партий».
«А молодой человек, между тем, побои зафиксировал, заявление в полицию подал, ждет реакции полиции. А мы ждем реакции федерального руководства партии», — резюмировали аналитики.
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