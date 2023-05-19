ЛДПР оказалась в «дурацком положении» из-за драки ее активистов в Красноярске

Не стесняясь в выражениях, народный избранник заявил, что это были не просто «какие-то уличные хулиганы», а представители «алюминиевой корпорации», которые уже пообещали своим «боссам» избавиться от всех депутатов ЛДПР. Причем угрозы красноярским либерал-демократам поступали и ранее, но на этот раз обидчики перешли к более решительным действиям.