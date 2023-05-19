Эксперт Литовкин объяснил, почему Вашингтон не будет передавать Киеву истребители F-16

Соединенные Штаты не позволят отправить на Украину истребители F-16, так как опасаются получить еще больший репутационный удар по американскому ВПК, чем после уничтожения ракетой «Кинжал» ЗРК Patriot под Киевом. Об этом в интервью iReactor заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
По его словам, Вашингтон годами навязывал продукцию американского военно-промышленного комплекса своим союзникам и вассалам, заявляя о ее уникальности.
«Вы знаете, что случилось с американским разрекламированным комплексом Patriot? Вот американцы и не хотят, чтобы то же самое случилось с их танками Abrams, истребителями F-16, бронетранспортерами Bradley», — сказал Литовкин.
Теперь США будут опасаться еще больших репутационных потерь и станут настаивать, чтобы на Украину направлялись немецкие танки Leopard, британские системы ПВО и другая техника европейского производства, считает эксперт.