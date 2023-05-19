Эксперт Литовкин объяснил, почему Вашингтон не будет передавать Киеву истребители F-16

Соединенные Штаты не позволят отправить на Украину истребители F-16, так как опасаются получить еще больший репутационный удар по американскому ВПК, чем после уничтожения ракетой «Кинжал» ЗРК Patriot под Киевом. Об этом в интервью iReactor заявил военный эксперт Виктор Литовкин.