В Краснодарском крае задержали лидера и участников ячейки АУЕ

Согласно информации ведомства, 38-летний фигурант, находясь в колонии с августа 2020-го по май 2022 года, организовал ячейку экстремистской организации. Мужчина привлек к незаконной деятельности других заключенных. Злоумышленники в том числе занимались сбором денег для помощи осужденным представителям криминального мира.