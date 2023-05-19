США ограничили экспорт в Россию ряда телефонов, микрофонов и бытовой техники

Министерство торговли США анонсировало новые санкции в отношении России. В частности, под экспортные ограничения попали некоторые телефоны, диктофоны, микрофоны и бытовая техника.
Всего минторг ввел запрет на поставку в Россию 1200 позиций, включая инструменты, электроприборы, фотобумагу, краски, ткани, пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности. Также экспортные ограничения наложены на антиквариат, алкоголь и часы.
Кроме того, санкции введены в отношении 70 компаний, связанных с Москвой. При этом ограничительные меры коснулись не только российских предприятий, но и организаций из третьих стран.