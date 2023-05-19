Замглавы МИД Рябков подтвердил готовность России к диалогу с США

Российская сторона готова к диалогу с Соединенными Штатами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По словам дипломата, если контакты возобновятся, то Москва не станет поступаться своими интересами и будет надежно их обеспечивать.
«Мы готовы к диалогу, если и когда они (США. — Прим. ред.) дозреют, но своими интересами не поступимся, мы их надежно обеспечим», — сказал замглавы МИД на телевидении.
Сергей Рябков ранее призвал власти Соединенных Штатов образумиться и задуматься о более серьезных вещах, чем консолидация Запада в борьбе с Россией и Китаем. Дипломат также указал на «киевских марионеток», которые используют Вашингтон для организации провокаций.