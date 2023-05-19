Замглавы МИД Рябков подтвердил готовность России к диалогу с США

Сергей Рябков ранее призвал власти Соединенных Штатов образумиться и задуматься о более серьезных вещах, чем консолидация Запада в борьбе с Россией и Китаем. Дипломат также указал на «киевских марионеток», которые используют Вашингтон для организации провокаций.