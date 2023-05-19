Американский политолог Саймс раскрыл страшную ошибку США в отношениях с Россией

США напрасно считают себя в безопасности от мощного ответа России на постоянные провокации. Об этом заявил американский политолог Дмитрий Саймс.
По словам эксперта, Вашингтон не ведает, что творит. США ошибочно полагают, что Россия не намерена давать прямой ответ странам НАТО на их провокации. Американская сторона полагается на свою безнаказанность. Однако Россия всегда отвечала на попытки силового давления, отметил политолог.
«Это не угроза – мне никто не давал полномочий озвучивать какие-либо угрозы. Это даже не предостережение – это просто мое наблюдение как историка», – сказал Саймс.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев уличил Украину в причастности к убийству российских журналистов. По его словам, в этом случае действия Киева координировали США.