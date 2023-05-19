Американский политолог Саймс раскрыл страшную ошибку США в отношениях с Россией

По словам эксперта, Вашингтон не ведает, что творит. США ошибочно полагают, что Россия не намерена давать прямой ответ странам НАТО на их провокации. Американская сторона полагается на свою безнаказанность. Однако Россия всегда отвечала на попытки силового давления, отметил политолог.