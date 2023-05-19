Минимальный потребительский бюджет в Татарстане вырос в I квартале 2023 года

Для сравнения, за предыдущий трехмесячный период, то есть, за IV квартал 2022 года, минимальный потребительский бюджет в Татарстане составлял 21 142 рубля. Таким образом, данный показатель вырос на 3,1%, или на 663 рубля, сообщает интернет-газета «Реальное время».