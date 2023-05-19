Минимальный потребительский бюджет в Татарстане вырос в I квартале 2023 года

Стоимостная величина минимального потребительского бюджета по Татарстану выросла. За I квартал 2023 года она утверждена постановлением кабинета министров республики в размере 21 805 рублей.
Для сравнения, за предыдущий трехмесячный период, то есть, за IV квартал 2022 года, минимальный потребительский бюджет в Татарстане составлял 21 142 рубля. Таким образом, данный показатель вырос на 3,1%, или на 663 рубля, сообщает интернет-газета «Реальное время».
В первом квартале прошлого года минимальный потребительский бюджет в республике оценивался в 19 424 рубля. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился на 12,2%, или на 2 381 рубль.
Минимальный потребительский бюджет - это стоимостная величина сбалансированного набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательных платежей и сборов, необходимых для поддержания активного физического состояния человека и воспроизводства рабочей сила.