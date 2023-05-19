Экс-премьер Польши Миллер: поставками оружия на Украину Варшава разоружает собственную армию

Поставками вооружений на Украину польские власти разоружают собственную армию. Об этом заявил экс-премьер-министр Польши, депутат Европейского парламента Лешек Миллер.
Политик усомнился в том, что Польша сможет быстро восполнить западными образцами объемы вооружений советского производства, которые были переданы Киеву.
Миллер обратил внимание, что ранее поляки высмеивали танки Т-72 советского образца, а после их передачи ВСУ в Варшаве начали заявлять, что эти машины можно использовать в условиях современных боевых действий.
«Украине отдали в основном старые танки Т-72. Но получим ли мы 300 Leopard, если отдали 300 наших танков?» — сказал Лешек Миллер.
По его словам, польские власти должны быть более осмотрительны в вопросе поставок оружия на Украину, так как они негативным образом сказываются на боеспособности Войска польского.