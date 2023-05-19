Вице-премьер Трутнев: Россия отложила 35 инвестиционных проектов из-за западных санкций

На итоговом заседании коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики он констатировал, что крупные инвесторы серьезнее остальных ощутили на себе внешнее давление. Они нередко фиксируют отказ партнеров привозить не только заказанное, а иногда и оплаченное оборудование. В некоторых случаях им удается получить продукцию, но возникает проблема пусконаладочных работ. Кроме того, у предпринимателей пропали значимые источники ресурсов.