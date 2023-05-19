С Новым Годом!

Гениальный математик Сидик Афган рассказал, когда стоит ждать третью мировую войну

Политика
Гениальный математик Сидик Афган рассказал, когда стоит ждать третью мировую войну

Имя гениального математика Сидика Афгана стало известно благодаря его новым пророчествам. Он сделал предсказания о событиях в мире до 2055 года.

Эксперт рассчитал время начало третьей мировой войны. По его словам, конфликт произойдет не ранее 2055 года. В течение 2023 года будет атомный шантаж между державами, однако до взрывов не дойдет.

«Весь мир говорил, что в 2022 году грянет третья мировая, но я рассчитал другое. В итоге третья мировая не началась», – сказал предсказатель.

Математик также уверен, что США перестанут существовать как государство, поскольку стараются сеять зло. Это может произойти уже в 2027 году. В течение этого времени Вашингтон исчерпает ресурсы для борьбы с Россией. Кроме того, по его словам, Москва одержит победу в спецоперации на Украине.

Афган также предсказал важное событие, которое произойдет 17 июля 2023 года. Инцидент будет связан с мором и болезнями, передает телеканал «Царьград».

Сам Сидик Афган признался, что в его предсказаниях нет ничего сложного. Эксперт использует простые математические методы, которыми может поделиться.

#сидик афган #третья мировая война #предсказание #математик