Гениальный математик Сидик Афган рассказал, когда стоит ждать третью мировую войну

Имя гениального математика Сидика Афгана стало известно благодаря его новым пророчествам. Он сделал предсказания о событиях в мире до 2055 года.
Эксперт рассчитал время начало третьей мировой войны. По его словам, конфликт произойдет не ранее 2055 года. В течение 2023 года будет атомный шантаж между державами, однако до взрывов не дойдет.
«Весь мир говорил, что в 2022 году грянет третья мировая, но я рассчитал другое. В итоге третья мировая не началась», – сказал предсказатель.
Математик также уверен, что США перестанут существовать как государство, поскольку стараются сеять зло. Это может произойти уже в 2027 году. В течение этого времени Вашингтон исчерпает ресурсы для борьбы с Россией. Кроме того, по его словам, Москва одержит победу в спецоперации на Украине.
Афган также предсказал важное событие, которое произойдет 17 июля 2023 года. Инцидент будет связан с мором и болезнями, передает телеканал «Царьград».
Сам Сидик Афган признался, что в его предсказаниях нет ничего сложного. Эксперт использует простые математические методы, которыми может поделиться.