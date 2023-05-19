Гениальный математик Сидик Афган рассказал, когда стоит ждать третью мировую войну

Математик также уверен, что США перестанут существовать как государство, поскольку стараются сеять зло. Это может произойти уже в 2027 году. В течение этого времени Вашингтон исчерпает ресурсы для борьбы с Россией. Кроме того, по его словам, Москва одержит победу в спецоперации на Украине.