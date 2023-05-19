«Альтернатива Суэцкому каналу». Создаваемый с помощью РФ маршрут вызвал жесткую реакцию США

Межправительственное соглашение по участку Решт – Астра, который необходим для работы Международного транспортного коридора было подписано Россией и Ираном в среду, 17 мая. И стороны уже готовят еще одно межправительственное соглашение между Россией, Ираном и Азербайданом, которое будет касаться небольшого, но важного участка Астара (Иран) – Астара (Азербайджан), без которого невозможно добиться так называемого «бесшовного коридора».