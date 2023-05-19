«Альтернатива Суэцкому каналу». Создаваемый с помощью РФ маршрут вызвал жесткую реакцию США

Россия и Иран договорились о строительстве железнодорожной ветки Решт – Астара, которая станет последним участком проходящего по иранской территории МТК (Международного транспортного коридора) «Север – Юг». Этот маршрут составит конкуренцию Суэцкому каналу, обеспечив к 2030 году транспортировку ежегодно до 15 миллионов тонн грузов, а со временем и до 30-60 миллионов тонн.
Об этом сообщает азербайджанское издание Haqqin, отмечая, что готовность России реализовать давнишний проект, позволяющий в короткие сроки переправлять большие объемы грузов между Россией и Индией, странами Персидского залива и даже Африкой, вызвало резкое недовольство Соединенных Штатов.
Межправительственное соглашение по участку Решт – Астра, который необходим для работы Международного транспортного коридора было подписано Россией и Ираном в среду, 17 мая. И стороны уже готовят еще одно межправительственное соглашение между Россией, Ираном и Азербайданом, которое будет касаться небольшого, но важного участка Астара (Иран) – Астара (Азербайджан), без которого невозможно добиться так называемого «бесшовного коридора».
«Взаимодействие в контексте создания данного коридора, о котором мы сегодня говорим, ведется в тесном партнерстве с Азербайджаном. И мы рассчитываем на скорейшее завершение подготовки в трехстороннем формате с участием азербайджанской стороны соглашения о сотрудничестве по развитию железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту "Север– Юг". Таким образом будет сформирована необходимая правовая база для дальнейшей успешной координации трех стран», – приводит издание слова президента РФ Владимира Путина.
Однако, Вашингтон уже поспешил высказаться резко против сотрудничества России и Ирана по созданию транспортного коридора.
В частности, в Госдепартаменте США заявили, что будут «следить и уделять пристальное внимание» российско-иранской сделке по железной дороге. Любые попытки обойти антироссийские санкции вызовут в США серьезную озабоченность и Вашингтон без колебаний предпримет ответные меры, подчеркнули в ведомстве.