С Новым Годом!

Пользователи Сети описали новый план ЕК по Украине фразой «не поддерживать мир»

Политика
Пользователи Сети описали новый план ЕК по Украине фразой «не поддерживать мир»

Европа следует за США в вопросе поддержки Украины. Об этом заявили пользователи Сети.

Юзеры описали новый план ЕК по Украине фразой «не поддерживать мир». Так пользователи Сети высказались о заявлении главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Единственное "единство", которое у вас есть — это союз с Вашингтоном, пока ваши граждане страдают от последствий санкций», — говорится в комментариях.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европе следует поддерживать Киев «настолько долго, насколько нужно». Речь идет об экономической помощи и военных поставках. Кроме того, глава ЕК выступает против равноправных контактов Москвы и Киева.

#Украина #ек #запад