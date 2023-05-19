Пользователи Сети описали новый план ЕК по Украине фразой «не поддерживать мир»

Европа следует за США в вопросе поддержки Украины. Об этом заявили пользователи Сети.
Юзеры описали новый план ЕК по Украине фразой «не поддерживать мир». Так пользователи Сети высказались о заявлении главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
«Единственное "единство", которое у вас есть — это союз с Вашингтоном, пока ваши граждане страдают от последствий санкций», — говорится в комментариях.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европе следует поддерживать Киев «настолько долго, насколько нужно». Речь идет об экономической помощи и военных поставках. Кроме того, глава ЕК выступает против равноправных контактов Москвы и Киева.