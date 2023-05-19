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Суд в Иркутской области вынес приговор банде за похищение человека и вымогательство

Происшествия
Суд в Иркутской области вынес приговор банде за похищение человека и вымогательство

Суд в Иркутской области вынес обвинительный приговор пяти фигурантам, которые занимались разбоями и похищали людей, сообщили в пресс-службе полиции, следственного комитета и УФСБ.

По данным следствия, обвиняемые напали на жителя Боханского района, избили его, после чего похитили его машину, телефон и деньги. Пострадавшего вывезли в лес недалеко от села Казачье и заставили копать яму. Жертве удалось убежать и скрыться от преступников.

Оперативники изъяли у злоумышленников огнестрельное оружие и патроны.

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