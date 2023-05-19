Эксперт Матвийчук: США не смогут спасти от уничтожения комплексы Patriot на Украине

США не смогут помешать обнаружению и уничтожению зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украине, считает полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Говоря о поражении американской системы в Киеве ударом «Кинжала», аналитик подчеркнул, что ни один ЗРК в мире не способен перехватить гиперзвуковую ракету, двигающуюся со скоростью до 12 махов.
«Но, если бахнет такая ракета, типа "Кинжала", то нарушатся элементы батарей, батарея теряет боеготовность и становится никому не нужна», — заявил Матвийчук.
По словам эксперта, сейчас США пытаются снизить резонанс вокруг уничтожения Patriot, заявляя о незначительных повреждениях и демонстрируя якобы восстановленный комплекс. Однако, считает Матвийчук, американцы могли заменить уничтоженные компоненты поставками из Польши.