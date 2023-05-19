Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил журналистам Financial Times покопаться в его «грязном белье» после провокационного вопроса о связи «оркестра» с фирмой «Брокер Эксперт».
Отвечая на вопрос представителя западных СМИ Пригожин подчеркнул, что никогда не слышал и не знает названий тех компаний, о которых шла речь в запросе, включая фирму «Брокер Эксперт».
«Если вам хочется узнать какие-то подробности обо мне, я вам с удовольствием предоставлю эксклюзивную подробность. Я приглашаю вас забрать большой пакет с моим грязным бельем, которое я специально для вас накоплю за неделю-две, в котором вы можете найти и внимательно изучить мои трусы, носки, туалетную бумагу использованную и все, что вам понравится. Скажите место и время, куда это передать», — предложил основатель ЧВК «Вагнер».
Ранее появилась информация о том, что журналисты Financial Times уже использовали фальсифицированные факты в своем материале о создателе «оркестра» Евгении Пригожине.