Западные противники являются недоумками, поскольку надеются на межнациональные распри в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
Он неожиданно посетил Пятигорск. Президент провел заседание совета по межнациональным отношениям.
Глава государства во время мероприятия высказался о западных противниках, которые надеются на межнациональные распри в России.
«На конкурсе недоумков они заняли б 2-е место. Почему 2-е? Потому что они недоумки», – сказал Путин.
Ране Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра иностранных дел Олега Сыромолотова. Указ опубликовали на портале правовой информации.