Нелетная погода. Как Грузия встречала первый за несколько лет рейс из РФ

Первый за последние четыре года самолет из России приземлился в грузинском аэропорту имени Шота Руставели. Местные оппозиционеры оказали гостям «теплый» прием: члены партии «Дроа» попытались прорвать полицейский кордон у здания терминала, задержано несколько человек.
Стоит отметить, что возобновление авиасообщения между странами начиналось относительно мирно. Первый рейс авиакомпании «Азимут» вылетел из московского Внуково в Тбилиси утром 19 мая. Как сообщает РИА Новости, перед посадкой пассажиров угощали шампанским, а зал прибытия в грузинском аэропорту перекрыли «на всякий случай».
Тем временем оппозиция, недовольная прибытием самолета из Москвы, решила помешать налаживанию туристического потока. По сообщениям СМИ, радикалы пытались прорвать полицейское оцепление, а автомобильное движение было нарушено — митингующие хотели пробраться к российским путешественникам.
Некоторые из присутствующих даже кидались яйцами в полицейских, а при задержании дрались с правоохранителями. По разным оценкам, в акции приняли участие около 200 человек. В толпе стояли люди с флагами Грузии, Евросоюза и Украины. По информации Shot, россиян встречали с плакатами «Вам здесь не рады».
«Масла в огонь подливают и местные журналисты — они отыскивают прилетевших россиян и расспрашивают о целях визита. Параллельно с этим президент Грузии [Саломе Зурабишвили] назвала первый за четыре года прямой рейс из Москвы "нежелательным"» — пишет Mash.
Корреспондент РБК Денис Давыдов подтвердил, что у здания аэропорта проходил «полномасштабный митинг», скопилось большое количество полицейских экипажей. Однако стычек между протестующими и россиянами, по словам журналиста, не было — пассажиры находились в безопасной зоне, ближе к участникам акции их не пускали.
«Понятно, первыми пассажирами рейса в Тбилиси были журналисты, которых в аэропорту атаковали грузинские журналисты с вопросами о том, зачем они приехали. Да затем же, зачем и вы. Репортаж делать», — отмечает Telegram-канал «Медиатехнолог».
Комментируя инцидент, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что «ничего криминального» на месте событий не произошло.
По его мнению, не стоит удивляться подобной реакции, поскольку оппозиция на всех уровнях, от общественных движений до парламента, и ранее выступала против возврата прямых перелетов.
«Сегодня решили привлечь внимание и еще раз показать правительству, что они не согласны. Это носило экстравагантный, чересчур радикальный характер. Известно, что в основном принимали участие молодые люди, активные, эмоциональные, горящие, но все это в рамках грузинского законодательства», — сказал собеседник издания.
Политическая система Грузии такова, что оппозиция может мобилизовать молодежь, провести уличные манифестации, конфликтовать с полицией, однако для них это будет стандартным процессом, продолжил дипломат. При этом авиасообщение после такого рода призывов никто не отменит, поскольку оппозиционные силы не в состоянии повлиять на этот процесс, добавил эксперт.
Первый рейс из Грузии в Россию отправится в субботу, 20 мая. Разрешение на полеты в Москву получила авиакомпания Georgian Airways, вылеты запланированы семь раз в неделю. В Тбилиси, помимо российского «Азимута», будет летать Red Wings.
Возобновить авиасообщение между Россией и Грузией президент РФ Владимир Путин распорядился 10 мая, что вызвало бурную реакцию как у оппозиционных активистов, так и высокопоставленных лиц. Протестующие выходили на митинги под названиями «Назло Путину отморозь уши» и «Отделись от Путина». Правда, на них присутствовало всего около 30-40 человек. Тогда же президент республики назвала решение Москвы «очередной провокацией».