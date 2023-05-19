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Нелетная погода. Как Грузия встречала первый за несколько лет рейс из РФ

Ближнее зарубежье
Нелетная погода. Как Грузия встречала первый за несколько лет рейс из РФ

Первый за последние четыре года самолет из России приземлился в грузинском аэропорту имени Шота Руставели. Местные оппозиционеры оказали гостям «теплый» прием: члены партии «Дроа» попытались прорвать полицейский кордон у здания терминала, задержано несколько человек.

Стоит отметить, что возобновление авиасообщения между странами начиналось относительно мирно. Первый рейс авиакомпании «Азимут» вылетел из московского Внуково в Тбилиси утром 19 мая. Как сообщает РИА Новости, перед посадкой пассажиров угощали шампанским, а зал прибытия в грузинском аэропорту перекрыли «на всякий случай».

Тем временем оппозиция, недовольная прибытием самолета из Москвы, решила помешать налаживанию туристического потока. По сообщениям СМИ, радикалы пытались прорвать полицейское оцепление, а автомобильное движение было нарушено — митингующие хотели пробраться к российским путешественникам.

Некоторые из присутствующих даже кидались яйцами в полицейских, а при задержании дрались с правоохранителями. По разным оценкам, в акции приняли участие около 200 человек. В толпе стояли люди с флагами Грузии, Евросоюза и Украины. По информации Shot, россиян встречали с плакатами «Вам здесь не рады».

«Масла в огонь подливают и местные журналисты — они отыскивают прилетевших россиян и расспрашивают о целях визита. Параллельно с этим президент Грузии [Саломе Зурабишвили] назвала первый за четыре года прямой рейс из Москвы "нежелательным"» — пишет Mash.
Нелетная погода. Как Грузия встречала первый за несколько лет рейс из РФ

Корреспондент РБК Денис Давыдов подтвердил, что у здания аэропорта проходил «полномасштабный митинг», скопилось большое количество полицейских экипажей. Однако стычек между протестующими и россиянами, по словам журналиста, не было — пассажиры находились в безопасной зоне, ближе к участникам акции их не пускали.

«Понятно, первыми пассажирами рейса в Тбилиси были журналисты, которых в аэропорту атаковали грузинские журналисты с вопросами о том, зачем они приехали. Да затем же, зачем и вы. Репортаж делать», — отмечает Telegram-канал «Медиатехнолог».

Комментируя инцидент, доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Политикой Сегодня» заявил, что «ничего криминального» на месте событий не произошло.

По его мнению, не стоит удивляться подобной реакции, поскольку оппозиция на всех уровнях, от общественных движений до парламента, и ранее выступала против возврата прямых перелетов.

«Сегодня решили привлечь внимание и еще раз показать правительству, что они не согласны. Это носило экстравагантный, чересчур радикальный характер. Известно, что в основном принимали участие молодые люди, активные, эмоциональные, горящие, но все это в рамках грузинского законодательства», — сказал собеседник издания.
Нелетная погода. Как Грузия встречала первый за несколько лет рейс из РФ

Политическая система Грузии такова, что оппозиция может мобилизовать молодежь, провести уличные манифестации, конфликтовать с полицией, однако для них это будет стандартным процессом, продолжил дипломат. При этом авиасообщение после такого рода призывов никто не отменит, поскольку оппозиционные силы не в состоянии повлиять на этот процесс, добавил эксперт.

Первый рейс из Грузии в Россию отправится в субботу, 20 мая. Разрешение на полеты в Москву получила авиакомпания Georgian Airways, вылеты запланированы семь раз в неделю. В Тбилиси, помимо российского «Азимута», будет летать Red Wings.

Возобновить авиасообщение между Россией и Грузией президент РФ Владимир Путин распорядился 10 мая, что вызвало бурную реакцию как у оппозиционных активистов, так и высокопоставленных лиц. Протестующие выходили на митинги под названиями «Назло Путину отморозь уши» и «Отделись от Путина». Правда, на них присутствовало всего около 30-40 человек. Тогда же президент республики назвала решение Москвы «очередной провокацией».

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