Нелетная погода. Как Грузия встречала первый за несколько лет рейс из РФ

Некоторые из присутствующих даже кидались яйцами в полицейских, а при задержании дрались с правоохранителями. По разным оценкам, в акции приняли участие около 200 человек. В толпе стояли люди с флагами Грузии, Евросоюза и Украины. По информации Shot, россиян встречали с плакатами «Вам здесь не рады».