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Роспотребнадзор оценил радиационную обстановку в регионах России

Общество
Роспотребнадзор оценил радиационную обстановку в регионах России

Роспотребнадзор прокомментировал радиационную обстановку в РФ. Она остается стабильной, отметили в ведомстве.

Мониторинг осуществляется на постоянной основе. Превышений радиационного фона не зафиксировано, заявили в Роспотребнадзоре в ответ на запрос газеты «Известия».

«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в пресс-службе.

Радиационная обстановка в России стала обсуждаться на фоне сообщений о движущемся на Европу радиоактивном облаке с Украины. Оно возникло в результате уничтожения боеприпасов с обедненным ураном.

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