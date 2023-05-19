Роспотребнадзор оценил радиационную обстановку в регионах России

Роспотребнадзор прокомментировал радиационную обстановку в РФ. Она остается стабильной, отметили в ведомстве.
Мониторинг осуществляется на постоянной основе. Превышений радиационного фона не зафиксировано, заявили в Роспотребнадзоре в ответ на запрос газеты «Известия».
«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — подчеркнули в пресс-службе.
Радиационная обстановка в России стала обсуждаться на фоне сообщений о движущемся на Европу радиоактивном облаке с Украины. Оно возникло в результате уничтожения боеприпасов с обедненным ураном.