«Моральная катастрофа». Кнутов поведал о панике ВСУ после поражение ЗРК Patriot ракетой «Кинжал»

Россия, поразив гиперзвуковой ракетой «Кинжал» размещенный в Киеве американский ЗРК Patriot, нанесла Украине не только материальный ущерб более чем в миллиард долларов, но и ощутимый моральный урон.
Такое мнение в разговоре с телеканалом «Царьград» высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя ситуацию с уничтожением разрекламированной американской системы ПВО на Украине.
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что во вторник, 16 мая, российские войска, использовав гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», уничтожили в Киеве американскую многофункциональную радиолокационную станцию и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.
Как заявил по этому поводу Юрий Кнутов, ЗРК Patriot может одновременно отработать не более чем по шести целям, наведя на каждую из целей по две ракеты. Таким образом, если крылатых ракет больше, чем шесть, комплекс не может обеспечить защиту.
«А вот салют из ракет стоимостью 2-4 миллиона долларов [каждая], который мы видели, говорит о панике на командном пункте, которая началась», – добавил военный эксперт.
По его словам, военнослужащие ВСУ осуществили так называемый заградительный ракетный огонь, который, строго говоря, не предусмотрен ни одним наставлением, и к которому прибегают только в случае возникновения панических настроений, когда контроль над ситуацией полностью утрачен.
Учитывая высокую стоимость самого уничтоженного российским ударом ЗРК Patriot и расстрелянного в панике комплекта противоракет, ущерб украинской стороны превышает миллиард долларов. Но это не является для Украины полной катастрофой, так как у нее есть и другие комплексы.
А вот с моральной точки зрения произошедшее является полной катастрофой, убежден Юрий Кнутов. Потому что Россия смогла уничтожить систему, которая по утверждению ее разработчиков, была способна обеспечить защиту от гиперзвукового оружия. А в реальности она оказалась сама уязвима и в итоге была уничтожена именно гиперзвуковой ракетой.