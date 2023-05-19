«Моральная катастрофа». Кнутов поведал о панике ВСУ после поражение ЗРК Patriot ракетой «Кинжал»

Как заявил по этому поводу Юрий Кнутов, ЗРК Patriot может одновременно отработать не более чем по шести целям, наведя на каждую из целей по две ракеты. Таким образом, если крылатых ракет больше, чем шесть, комплекс не может обеспечить защиту.