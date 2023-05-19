Генерал Ретунский рассказал, как Россия должна ответить на поставки истребителей F-16 на Украину

Ранее представители Пентагона заявили, что США не рассматривают вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину, однако могут дать разрешение на реэкспорт этих самолетов третьим странам. В свою очередь Великобритания и Нидерланды заявили о намерении создать международную коалицию по закупке истребителей для нужд ВСУ.