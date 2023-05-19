Генерал Ретунский рассказал, как Россия должна ответить на поставки истребителей F-16 на Украину

Российские войска должны более решительно наносить удары по местам расположения западной военной техники на Украине. Только таким образом Россия сможет дать решительный ответ на инициативу западных стран передать Киеву истребители F-16, заявил в интервью «МК» генерал-лейтенант ВС РФ в запасе Валерий Ретунский.
По его словам, США пытаются переложить ответственность за возможные поставки F-16 на Украину на своих европейских союзников. В Вашингтоне понимают, что такие шаги могут привести к принципиально новому уровню эскалации конфликта.
Ранее представители Пентагона заявили, что США не рассматривают вопрос о поставках истребителей F-16 на Украину, однако могут дать разрешение на реэкспорт этих самолетов третьим странам. В свою очередь Великобритания и Нидерланды заявили о намерении создать международную коалицию по закупке истребителей для нужд ВСУ.