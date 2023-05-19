«Вибропуля»: Симоньян рассказала об интересном содержимом бандероли из Гонконга

Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что в посылке из Гонконга не оказалось взрывчатого устройства. Журналист опубликовала информацию в Telegram.
Симоньян рассказала об интересном содержимом бандероли из Гонконга. Ей прислали «вибропулю для сексуальных приключений». Главред телеканала призналась, что предмет больше похож на пенал.
Симоньян 19 мая сообщила, что получила посылку из Гонконга. Бандероль прислали на работу, пакет содержал следы взрывчатки. Для уточнения деталей инцидента были привлечены правоохранители.