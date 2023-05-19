Патрушев предупредил о движущемся на Европу радиоактивном облаке с Украины

Радиоактивное облако с Украины движется в сторону западной части Европы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Оно возникло после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Киеву иностранными партнерами. Рост уровня радиации зафиксирован в Польше, отметил Николай Патрушев.
«Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном», — отметил секретарь Совета безопасности РФ, говоря о роли США в произошедшем.
В польском Люблине уровень радиации превышает норму в шесть-семь раз. Речь идет о висмуте, которые является продуктом распада обедненного урана.