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Патрушев предупредил о движущемся на Европу радиоактивном облаке с Украины

Общество
Патрушев предупредил о движущемся на Европу радиоактивном облаке с Украины

Радиоактивное облако с Украины движется в сторону западной части Европы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Оно возникло после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Киеву иностранными партнерами. Рост уровня радиации зафиксирован в Польше, отметил Николай Патрушев.

«Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном», — отметил секретарь Совета безопасности РФ, говоря о роли США в произошедшем.

В польском Люблине уровень радиации превышает норму в шесть-семь раз. Речь идет о висмуте, которые является продуктом распада обедненного урана.

#Украина #европа #патрушев