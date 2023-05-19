Медведев высказался о словах «гинеколога» фон дер Ляйен по диалогу России и Украины

Россия не может вести равные переговоры с нацистским режимом на Украине. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Политик высказался о словах «гинеколога» - главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен по диалогу России и Украины. Руководитель комиссии не поддержала идею о равноправных переговорах Москвы и Киева.
Медведев отметил, что в настоящий момент диалог невозможен в принципе. Украина находится под внешним управлением. Более того, она представляет из себя страну в состоянии полураспада.
«Говорить можно только с хозяевами. Вернее – только с Вашингтоном. Других собеседников просто нет. И только об условиях послевоенного мироустройства. Хотя пока об этом говорить рано. Поэтому никакие переговоры сейчас вообще не нужны», – говорится в комментарии Медведева.
Ранее в МИД Венгрии сообщили о готовности предоставить площадку для переговоров по украинскому конфликту.