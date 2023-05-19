Певица Лайма Вайкуле осталась без друзей из-за своих антироссийских высказываний

Певица Лайма Вайкуле рассказала, что некоторые знакомые из-за антироссийской риторики перестали с ней разговаривать. Исполнительница не поняла, почему ей объявили бойкот.
После того, как Вайкуле поддержала снос памятника советскому солдату в Риге, она заявила, что Россия приватизировала День Победы. Позднее выяснилось, что ее дядя служил в прибалтийском легионе СС. Кульминационным моментом стало предположение, что у русских людей плохая генетика. На этом фоне она пожаловалась, что часть знакомых перестала с ней разговаривать.
«Они мне бойкот устроили, словно это я плохая, а не Россия. Даже в Латвии есть люди, которые всю ситуацию воспринимают иначе — как какие-то "совки". Я даже не понимаю, на что они обиделись», — недоумевала исполнительница в одном из интервью.
В результате, Вайкуле предложила тем, кто хочет отдать дань погибшим в Великой Отечественно войне, ходить к монументу Свободы, где отмечают память о Холокосте. Его тоже установили в советское время.