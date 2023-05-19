Певица Лайма Вайкуле осталась без друзей из-за своих антироссийских высказываний

После того, как Вайкуле поддержала снос памятника советскому солдату в Риге, она заявила, что Россия приватизировала День Победы. Позднее выяснилось, что ее дядя служил в прибалтийском легионе СС. Кульминационным моментом стало предположение, что у русских людей плохая генетика. На этом фоне она пожаловалась, что часть знакомых перестала с ней разговаривать.