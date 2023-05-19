«Почти комедия». Байден под угрозой импичмента из-за торговли проститутками с Украины

Накануне Республиканская партия США внесла законопроект об объявлении импичмента действующему американскому лидеру Джозефу Байдену. Об этом заявила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин, передает телеканал Fox News.
За всю историю Соединенных Штатов трем президентам был объявлен импичмент, хотя ни один из обвиняемых так и не был осужден. Среди кандидатов на отстранение с должности оказались Эндрю Джонсон в 1868 году, Билл Клинтон в 1998 году, Дональд Трамп в 2019 году и «задним числом» в 2021 году, когда высший пост в стране уже занимал Байден.
Впрочем, теперь угроза вынесения импичмента нависла и над ним самим. По словам Грин, Байден абсолютно не способен защитить государство, нарушает конституционные обязанности по поддержанию охраны границ и является прямой угрозой национальной безопасности.
«Я заявляю о намерении представить сегодня [18 мая] статьи об импичменте главе исполнительной власти Америки, который с 20 января 2021 года работает над планомерным уничтожением этой страны, президенту США Джозефу Робинетту Байдену», — подчеркнула республиканка.
Грин уточнила, что это будет первый набор статей против политика, который намеренно не выполняет отведенную ему роль. Конгрессмен представит соответствующие документы генпрокурору Меррику Гарланду и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу.
Теоретически вынесение импичмента Байдену возможно, и республиканцы будут однозначно к этому стремиться, заявил в беседе с «Политикой Сегодня» директор Фонда Франклина Рузвельта по изучению США в МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев. Однако весомых аргументов у «слонов», по всей видимости нет, как и расследования как такового.
«Теоретически, конечно, могут, если наберут доказательства, но для этого обычно создают специальную группу прокуроров и следователей, которые расследуют, а потом уже, соответственно, формируется обвинение», — объяснил американист.
В апреле 2023 года Грин утверждала, что располагает доказательствами причастности семьи Байдена к организации трафика проституток, в том числе с Украины. Газета The Washington Times сообщала, что инициировано расследование, однако с тех пор актуальной информации на этот счет не поступало. Еще одним поводом для скандала и обсуждений последующего импичмента стали секретные документы, найденные в гараже и старом офисе президента в январе.
«Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили и бывший президент говорил: "Сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия», — отшутился Байден.
Впрочем, простые американцы, как утверждает политолог Малек Дудаков в Telegram, весьма «остро» воспринимают проблемы, обозначенные Грин, в особенности экономическую ситуацию в стране и миграционный кризис с десятками тысяч нелегалов, штурмующих госграницу.
«Ведь на их размещение придется тратить деньги, которые иначе бы пошли на поддержку самих американцев. В то время как многие социальные программы времен пандемии нынче урезаются или вовсе отменяются», — заметил американист.
В реальности никакого импичмента не случится, уверен Дудаков. В то же время сторонники Дональда Трампа продолжат агитировать за возвращение в эпоху, как при 45-м президенте, когда наблюдался рост экономики и границы «были на замке». На этом фоне все больше американцев действительно начинают ностальгировать по тем временам и допускают возвращение республиканца к власти, считает американист.
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