«Почти комедия». Байден под угрозой импичмента из-за торговли проститутками с Украины

За всю историю Соединенных Штатов трем президентам был объявлен импичмент, хотя ни один из обвиняемых так и не был осужден. Среди кандидатов на отстранение с должности оказались Эндрю Джонсон в 1868 году, Билл Клинтон в 1998 году, Дональд Трамп в 2019 году и «задним числом» в 2021 году, когда высший пост в стране уже занимал Байден.