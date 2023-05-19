Байден вынужден покинуть обед лидеров G7 из-за соглашения по проблеме госдолга в США

Президент США Джо Байден планирует раньше времени оставить лидеров стран-участниц «Большой семерки» на традиционном обеде в рамках саммита. Об этом стало известно представителям СМИ.
Согласно их информации, решение политика связано с соглашением по проблеме государственного долга. В частности, трудностей с его достижением. Ранее американист Владимир Васильев признал, что ситуация с госдолгом в США оказалась в подвешенном состоянии.
В четверг, 18 мая, самолет с Байденом на борту совершил посадку в Японии. После американский лидер направился в Хиросиму — место проведения саммита «Группы семи». Ожидается, что на мероприятии поднимут на обсуждение сотрудничество стран в военной, экономической и энергетической отраслях.