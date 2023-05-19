Байден вынужден покинуть обед лидеров G7 из-за соглашения по проблеме госдолга в США

В четверг, 18 мая, самолет с Байденом на борту совершил посадку в Японии. После американский лидер направился в Хиросиму — место проведения саммита «Группы семи». Ожидается, что на мероприятии поднимут на обсуждение сотрудничество стран в военной, экономической и энергетической отраслях.