«Масонский заговор». Володин объявил крестовый поход против английского языка

Но так происходит не из-за того, что это какой-то «масонский заговор», а в силу достаточно объективных причин. Политолог Анатолий Несмиян объясняет широкое распространение английского языка результатом «успешной геополитической, геоэкономической и геокультурной экспансии англосаксонских стран». Такие процессы можно было бы игнорировать в приказном порядке, но это приведет лишь к усилению режима «осажденной крепости», полагает он.