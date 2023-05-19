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«Масонский заговор». Володин объявил крестовый поход против английского языка

Региональная политика
«Масонский заговор». Володин объявил крестовый поход против английского языка

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил «крестовый поход» против английского языка, заявив, что его «время ушло». Со столь резонансным высказыванием политик выступил на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое проходило в четверг, 18 мая, в Минске.

«Давайте будем учить свои национальные языки, языки межнационального общения, китайский язык. Английский – это мертвый язык. Все, время ушло», – констатировал председатель нижней палаты парламента под одобрительные аплодисменты участников мероприятия.

Судя по всему, вынести суровый вердикт второму по распространенности языку в мире Володина во многом побудила речь чрезвычайного и полномочного посла КНР в Белоруссии Се Сяоюна, которая была произнесена им полностью на русском. Спикер Госдумы был «тронут» таким приятным сюрпризом и назвал Китай ярким примером сохранения культуры и традиций, которые уходят корнями «в тысячелетнюю историю».

Такая же ситуация, по его мнению, наблюдается и в Индии, которая сумела отвоевать национальные интересы, не только став пятой экономикой в мире, но и вернув «себе право говорить на родном языке». Между тем ее «колонизаторы» в лице Англии «с этого пятого места спустились вниз», добавил Володин.

«Масонский заговор». Володин объявил крестовый поход против английского языка

Видимо, чтобы сыграть на антиамериканских чувствах собравшейся в зале публики и заставить ее окончательно утратить всякий интерес к «мертвому» английскому языку, политик рассказал одну историю, которая произошла с ним во время его визита в южноазиатскую страну.

«В ходе встречи все, понятно, готовились, но переводчика не оказалось. Потому что в Индии должностные лица все говорят уже на своем родном языке — на хинди. А мы все думаем, что надо перевод делать с английского», — укоризненно заметил Володин, еще раз подчеркнув важность использования языков межнационального общения.

Однако радикальные предложения спикера Госдумы по «отмене» английского языка не нашли большой поддержки в обществе. По мнению экспертов, Володин продолжает неудачно «хайпить» на теме «загнивающего Запада», игнорируя очевидные факты и, вероятно, совсем забывая о том, что даже само слово «спикер» произошло от английского speaker (оратор).

Полемический задор

Весьма громкое заявление председателя нижней палаты о якобы «смерти» английского не выдерживает никакой критики, объяснили эксперты. Ведь он совсем не случайно признается универсальным языком общения: на нем разговаривает около 1,5 миллиарда человек (примерно 1/7 населения планеты), его считают официальным в 67 странах, на нем издается каждая третья книга в мире и каждая вторая научно-техническая публикация.

«Масонский заговор». Володин объявил крестовый поход против английского языка

Но так происходит не из-за того, что это какой-то «масонский заговор», а в силу достаточно объективных причин. Политолог Анатолий Несмиян объясняет широкое распространение английского языка результатом «успешной геополитической, геоэкономической и геокультурной экспансии англосаксонских стран». Такие процессы можно было бы игнорировать в приказном порядке, но это приведет лишь к усилению режима «осажденной крепости», полагает он.

«Можно отрицать англосаксонскую систему миропорядка, но другого универсального языка общения на сегодняшний день нет», — согласились авторы Telegram-канала «Псковская Лента Новостей».

«Мертвым» языком вынуждены пользоваться ученые, пилоты и особенно специалисты IT-сферы, поскольку английский служит сейчас основой для написания технической документации. Поэтому представить себе развитие технологий, связанных с той же нейросетью или искусственным интеллектом, без знаний языка практически невозможно, отметили авторы Telegram-канала «Преемник».

Кроме того, предложение Володина противоречит общему стремлению российских властей привлекать в страну высококвалифицированных специалистов и научные кадры. По мнению политолога Георгия Бовта, услышав такие «обскурантистские речи», потенциальным работникам может показаться, что «ничего хорошего образование в нашей стране не ждет».

«Масонский заговор». Володин объявил крестовый поход против английского языка

В свою очередь генеральный директор аналитического экспертного центра «Клуб Регионов» Сергей Старовойтов предположил, что радикальные перемены, озвученные Володиным в «политическом задоре», явно не понравятся преподавателям английского языка, которых в России насчитывается около двух миллионов.

«Загрустили миллионы родителей, которым теперь сложнее стало убеждать своих отпрысков в ценности любого знания. А еще очень удивились авторы нацпроекта “Образование”, целевым показателем которого является “вхождение России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования”, что без английского непросто будет добиться», — подчеркнул политолог.

А был ли мальчик

Впрочем, некоторые эксперты призвали не воспринимать слова Володина всерьез, расценив его призыв к отказу от английского как неудачную шутку. При этом авторы Telegram-канала «Русский декаданс» и вовсе предположили, что политик решил таким образом «похайпить» на теме «загнивающего Запада».

«Масонский заговор». Володин объявил крестовый поход против английского языка

С тем, что спикер Госдумы может «немного утрировать», согласилась и украинский блогер, журналист Татьяна Монтян. Она обратила внимание, что те же индийцы, которых политик ставил в пример, неплохо знают английский, в то время как хинди является лишь одним из почти тридцати официальных языков огромной страны.

«В одном Володин, пожалуй, прав: вполне могут наступить времена, когда знание китайского станет безальтернативным в ведении бизнеса и на рынке высокооплачиваемого труда. Будет пиндосам с бритами такой себе культурологический юань, которым им поводят по губам. Так что учите китайский, народ!» — призвала Монтян в Telegram-канале.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман объяснил, почему из школьной программы нельзя исключать английский. По его мнению, проблема современного образования состоит не в самом языке, а в методике преподавания.

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