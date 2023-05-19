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Песков ответил на возможный отказ Евросоюза от поставок российских алмазов

Экономика
Песков ответил на возможный отказ Евросоюза от поставок российских алмазов

Россия сможет найти других покупателей на алмазы, если страны Евросоюза откажутся от их покупки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о намерениях Брюсселя ограничить торговлю российскими алмазами. Песков призвал общественность дождаться окончательного решения по данном вопросу.

Однако если инициатива все же получит реализацию, то Москва переориентирует рынки сбыта. У отраслевых компаний есть достаточное количество покупателей, подчеркнул официальный представитель Кремля.

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