Песков ответил на возможный отказ Евросоюза от поставок российских алмазов

Россия сможет найти других покупателей на алмазы, если страны Евросоюза откажутся от их покупки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он прокомментировал заявление главы Евросовета Шарля Мишеля о намерениях Брюсселя ограничить торговлю российскими алмазами. Песков призвал общественность дождаться окончательного решения по данном вопросу.
Однако если инициатива все же получит реализацию, то Москва переориентирует рынки сбыта. У отраслевых компаний есть достаточное количество покупателей, подчеркнул официальный представитель Кремля.