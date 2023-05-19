«Представляю, какая была паника». Клупов об истерике ВСУ из-за российских «Кинжалов»

При этом украинские военные, по всей видимости, до последнего надеялись на защиту ЗРК Patriot. Однако американская система не смогла обнаружить российские гиперзвуковые ракеты, и тогда расчет ЗРК выпустил все имевшиеся противоракеты, уповая на то, что хоть одна из них попадет в «Кинжал».