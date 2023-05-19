«Представляю, какая была паника». Клупов об истерике ВСУ из-за российских «Кинжалов»

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» так сильно напугали украинских военных, что те в панике за две минуты расстреляли весь боекомплект американской системы ПВО Patriot, оставив комплекс беззащитным.
Ситуацию с поражением американского ЗРК в Киеве российским «Кинжалом» в эфире канала «Соловьев LIVE» прокомментировал ветеран военной разведки, Герой РФ Рустем Клупов.
Напомним, в начале текущей недели российский войскам удалось уничтожить поставленный Соединенными Штатами Украине зенитный ракетный комплекс Patriot. Как сообщило Министерство обороны РФ, в результате точного удара ракетой «Кинжал», в Киеве были поражены пять пусковых установок и радиолокационная станция ЗРК.
Как отметил по этому поводу Рустем Клупов, ВСУ, пытаясь сбить российский «Кинжал», осуществили самый дорогостоящий ракетный залп за всю историю. Выпущенные за две минуты 32 противоракеты, если исходить из стоимости каждой ракеты Patriot для стран-партнеров Вашингтона, тянут на четверть миллиона долларов.
По мнению военного эксперта, американская система ПВО была уничтожена в рамках реализации тщательно разработанной российской операции, потому что случайно такое произойти не могло.
«Работали на живца. Создали условия, при которых заставили включиться всю систему ПВО Украины, в том числе батарею Patriot. Когда она включилась, были запущены ложные цели в совокупности с другими ракетами, которые наносили удары по территории Украины. Было поднято в воздух, по моим предположениям, несколько МиГ-31, носителей "Кинжалов". Скрыть подъем таких самолетов в воздух очень сложно, поэтому они знали, что готовится удар "Кинжалами". И единственное средство, которое, согласно их надеждам, может эффективно работать против "Кинжалов" – это Patriot. Поэтому Patriot включился и отработал», – объяснил Клупов.
При этом украинские военные, по всей видимости, до последнего надеялись на защиту ЗРК Patriot. Однако американская система не смогла обнаружить российские гиперзвуковые ракеты, и тогда расчет ЗРК выпустил все имевшиеся противоракеты, уповая на то, что хоть одна из них попадет в «Кинжал».
Подобные действия, по словам Клупова, можно объяснить только истерикой, которая началась в рядах украинцев, когда те поняли, что скоро по «Пэтриоту» прилетит «Кинжал».
«Представляю, какая там была паника. Потому что "Кинжал" на радаре отображается фрагментарно, меняя траекторию полета. Непонятно, куда он летит – и они могли догадываться, что "Кинжал" летит к ним. Можно представить, какая сумятица там творилась – поэтому произошли эти беспорядочные пуски, 32 ракеты в течение двух минут. Это истерика», – заявил эксперт.
В итоге украинцы выпустили весь находившийся на пусковых установках боекомплект общей стоимостью в 250 миллионов долларов.
Подобные действия, конечно, являются нештатными – это вообще единственный случай за всю историю использования ЗРК Patriot, когда был расстрелян сразу весь боезапас, подчеркнул Клупов.