Израильские националисты провели марш и потребовали «убить арабов»

В честь начавшегося 18 мая израильского праздника День Иерусалима (приурочен ко дню захвата Израилем восточной части города в 1967 году) по главным улицам прошли тысячи израильских националистов с требованием «убить арабов». Об этом сообщает британская газета The Guardian.
В шествии приняли участие ортодоксальные подростки мужского пола, которые размахивали флагами Израиля и скандировали лозунги: «мы сожжем вашу деревню» и «смерть арабам». При этом власти запретили палестинцам посещать Старый город во время празднования.
По данным СМИ, участники акции бросали бутылки и камни в представителей прессы, освещавших мероприятие. В частности, им удалось ранить репортера газеты «Гаарец» и еще двух журналистов. Однако полиция заявила, что нападения были «единичными».
«Мы стояли здесь как журналисты, рядом с нами также было несколько женщин в хиджабах, — рассказывает палестинский журналист Ибрагим Хамад. — Группы экстремистских сионистов начали бросать стеклянные бутылки и палки. <…> Полагаю, они пытались помешать нам освещать их деятельность».
По словам лидера палестинской общины Фахри Абу Диаба, когда он давал телефонное интервью изданию Ynet News возле священной для мусульман мечети Аль-Акса, к нему подошли несколько израильских полицейских. Один из них выхватил телефон и разбил его о землю, после чего общественника выпроводили подальше от здания мечети и велели «не возвращаться в Старый город».
«И это израильская полиция. Мы сталкиваемся с апартеидом», — посетовал Фахри Абу Диаба.
Примечательно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал шествие «великолепным днем, чтобы отпраздновать наше возвращение в нашу вечную столицу» (Иерусалим).
Ранее ООН впервые в истории отметила Исход палестинцев 1948 года с территории нынешнего Израиля – Накбу. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан осудил инициативу организации, назвав ее «отвратительным событием» и «вопиющей попыткой исказить историю».