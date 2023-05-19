Израильские националисты провели марш и потребовали «убить арабов»

По словам лидера палестинской общины Фахри Абу Диаба, когда он давал телефонное интервью изданию Ynet News возле священной для мусульман мечети Аль-Акса, к нему подошли несколько израильских полицейских. Один из них выхватил телефон и разбил его о землю, после чего общественника выпроводили подальше от здания мечети и велели «не возвращаться в Старый город».