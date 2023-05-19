Россия в апреле обновила рекорд по закупкам нержавеющей стали

Основной прирост произошел за счет закупки плоского хладокатанного проката (плюс 39,6%), а также горячекатанного проката (на 54,1%). Среднемесячный объем ввоза в Россию такой продукции превысил аналогичный показатель за 2022 год, но уступил данным за 2021 год на 4,2%.