Россия в апреле обновила рекорд по закупкам нержавеющей стали

Поставки нержавеющей стали в РФ в апреле увеличились на 29% по сравнению с мартом, составив 51,5 тысячи тонн. Этот показатель стал рекордным для новейшей истории страны, сообщила Ассоциация потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов.
Основной прирост произошел за счет закупки плоского хладокатанного проката (плюс 39,6%), а также горячекатанного проката (на 54,1%). Среднемесячный объем ввоза в Россию такой продукции превысил аналогичный показатель за 2022 год, но уступил данным за 2021 год на 4,2%.
Как отметили в ассоциации, трудно было ожидать, что в условиях санкций всего за год российские импортеры смогут полностью перестроить и восстановить импорт нержавеющей стали. Западные ограничения ускорили процесс переноса российских закупок на ведущие азиатские страны.