Россия обратится к коллективному Западу за компенсацией за вред, нанесенный Донбассу. Такое заявление сделал зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он ответил ультиматумом на сообщение британского МИД об условиях разморозки российских государственных активов. Выяснилось, что они якобы продолжат быть таковыми до тех пор, пока официальная Москва не согласится на возмещение ущерба Киеву.
«Мы потребуем не только возврата наших украденных активов, но и компенсации тех разрушений, которые сегодня есть на этих территориях, от стран Запада, которые активно этому способствуют», — отметил Чепа в разговоре с «Лентой.ру».
Депутат напомнил, что Украина подверглась разрушениям из-за оружия, которое было произведено Соединенным Королевством. Поэтому Лондон полностью ответственен за разжигание конфликта, заключил Чепа.