Подобное может быть связано с подрывом складов под Тернополем и Хмельницким. Там, вероятно, хранились снаряды с обедненным ураном для танков, поставленных Украине Великобританией, отмечает kp.ru. Внимания заслуживает тот факт, что пожары на складах тушили не спасатели, а роботы. При этом власти Украины все отрицают.