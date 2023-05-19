Польша и Молдавия зафиксировали скачок уровня загрязнения висмутом. Жители этих стран стали жаловаться на ухудшение самочувствия.
Подобное может быть связано с подрывом складов под Тернополем и Хмельницким. Там, вероятно, хранились снаряды с обедненным ураном для танков, поставленных Украине Великобританией, отмечает kp.ru. Внимания заслуживает тот факт, что пожары на складах тушили не спасатели, а роботы. При этом власти Украины все отрицают.
Повышение уровня загрязнения висмутом в шесть-семь раз зафиксировано в польском Люблине. Расстояние до украинского Тернополя составляет 300 километров. До Молдавии примерно так же, но в другом направлении. «Радиоактивное облако» мог принести ветер.