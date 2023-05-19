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МИД Китая: Пекин выступает против санкционного давления со стороны G7 на Россию

Политика
МИД Китая: Пекин выступает против санкционного давления со стороны G7 на Россию

Китайские власти не поддерживают односторонние санкции Запада против России. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Дипломат прокомментировал планы G7 объявить о новых ограничениях на саммите в Хиросиме. Представитель министерства отметил, что Пекин выступает против санкционного давления со стороны «Большой семерки» на Россию.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций и экстерриториальных юрисдикций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности (ООН - Прим. ред.)», — говорится в комментарии дипломата.

С 19 по 21 мая в Хиросиме будет проходить саммит G7. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на переговорах в режиме онлайн.

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