С Новым Годом!

Представитель МИД Китая подтвердил поездку спецпредставителя страны в Брюссель

Политика
Представитель МИД Китая подтвердил поездку спецпредставителя страны в Брюссель

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй нанесет визит в штаб-квартиру Евросоюза в Брюсселе. Эту информацию подтвердил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, там китайский дипломат намерен поговорить на тему украинского конфликта. Одновременно с этим в МИД КНР отметили готовность страны содействовать переговорам и политическому урегулированию ситуации.

«Специальный представитель КНР по делам Евразии по приглашению Евросоюза отправится в штаб-квартиру ЕС», — подчеркнул Ван Вэньбинь, выступая на брифинге.

Ранее стало известно, что Ли Хуэй хочет приехать в Брюссель перед посещением России. Об этом рассказали журналисты South China Morning Post. Примечательно, что в рабочем графике спецпредставителя Китая столица Бельгии не обозначена.

#Ван Вэньбинь #китай #кнр #брюссель #Украина #Ли Хуэй