Финляндия уже второй раз нарушает свои обязательства придерживаться дружественной политики по отношению к России, вынуждая тем самым Москву разрывать заключенные на этом условии соглашения.
Об этом в материале для сайта «Рен.тв» рассказывает политолог и публицист Юрий Городненко.
Советская Россия, напоминает эксперт, в 1917 году первой во всем мире признала независимость отделившийся от нее Финляндии именно при условии, что та будет проводить по отношению к ней дружественную политику.
Причем тогда на территории отделившейся Финляндии оказалась вся бывшая российская Выборгская губерния и построенный за счет бюджета Российской империи Сайемский канал. И Советская Россия не стала требовать от Хельсинки их возврата, поверив в дружеские намерения финских властей.
Однако Финляндия очень скоро отказалась выполнять свои обещания и начала проводить по отношению к СССР откровенно враждебную политику. Так во время Второй мировой войны Финляндия примкнула к агрессии гитлеровской Германии против Советского Союза.
В итоге по окончании Великой Отечественной войны Москва забрала у Финляндии большую часть Выборгской губернии и часть Сайменского канала. Кроме того, Москва перекрыла финнам возможность осуществлять судоходство по Сайменскому каналу.
Спустя некоторое время в Хельсинки провозгласили дружественную политику по отношению к Советскому Союзу и попросили у Москвы передать подконтрольную СССР часть Сайменского канала в аренду финнам.
Москва эту просьбу удовлетворила и в 1962 году заключила с Хельсинки соглашение об аренде водной артерии сроком на 50 лет.
После распада СССР Россия, как правопреемница Светского Союза, в 2012 году перезаключила соглашение с Финляндией об аренде Сайменского канала еще на 50 лет при том же условии дружественной политики со стороны Финской республики.
Финляндия, однако, вновь отказалась выполнять свои обязательства, и весной 2023 года вступила в западный военный блок НАТО, который открыто провозглашает своей целью «ослабление» и фактическое разрушение России.
И у Москвы в этой ситуации есть полное право не только денонсировать договор об аренде, но и полностью перекрыть для финнов Саймепнский канал. А также она может отрезвить Финляндию, применив против нее меры экономического воздействия, подчеркивает Городненко.