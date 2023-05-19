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Рогов предупредил о возможных провокациях ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни

Армия
Рогов предупредил о возможных провокациях ВСУ в Запорожской области в ближайшие дни

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил о возможных провокациях ВСУ в Запорожской области. По его словам, Киеву необходимо максимально актуализировать украинскую повестку в дни саммита G7.

«Зеленскому необходимо в привязке к участию в саммите G7 предпринять провокации вдоль всей линии боевого соприкосновения, в том числе в отношении Запорожской АЭС», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.

Помимо обстрелов Энергодара и других населенных пунктов Запорожской области, не исключены попытки противника провести разведку боем и осуществить теракты на территории региона, заявил Рогов.

Ранее председатель движения сообщил, что ВСУ обстреляли Энергодар из тяжелого вооружения. В результате атаки ранение получил водитель скорой помощи, добавил он.

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